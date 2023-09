Главный приз — 3 млн рублей: МТС открыла прием заявок на ИТ-олимпиаду

True Tech Champ — значимое событие на российском ИТ-рынке с разнообразной образовательной и развлекательной программой. Его цель — не только раскрыть таланты, но и создать новое ИТ-сообщество в стране, отмечают в компании. Участниками могут стать как школьники, студенты вузов, так и действующие ИТ-профессионалы.

Конкурс состоит из двух направлений для разных возрастных групп. К участию в первом треке приглашаются школьники от 14 лет и студенты технических вузов. Им предстоит решить конкурсные задания и продемонстрировать свои знания в области алгоритмического программирования. За первое место – 1 млн рублей, за второе — 500 тыс рублей, за третье место — 250 тыс рублей.

Во втором треке ИТ-специалисты разных уровней и стеков будут соревноваться в решении технических задач и скоростном программировании на пяти наиболее популярных языках в МТС: Java, Go, Python, C++ и C#. В рамках соревнований будут разыграны различные денежные призы, в том числе 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей за второе, и по 500 тыс рублей двум обладателям третьего места.

МТС будет оказывать участникам образовательную поддержку во время отборочных туров, предлагая учебные материалы и мастер-классы. Для ИТ-специалистов будет организован курс майнд-фитнеса с доступом к онлайн-тренингам. В рамках конкурса также предусмотрены встречи, презентации и другие мастер-классы.

Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС, стремится к тому, чтобы True Tech Champ стал запоминающимся событием на российском ИТ-рынке и послужил мощным стартом для талантливых молодых людей.

Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: truetechchamp.ru.