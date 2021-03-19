Главный производитель процессоров для смартфонов оказался под угрозой остановки работы из-за засухи

Затраты на танкеры с водой составили около $30 млн. Так компания хочет решить проблему нехватки воды в провинции Синьчжу. Ожидается, что в ближайшие месяцы засуха только ухудшится. А это может привести к увеличению стоимости танкеров с водой.

Дело в том, что в прошлом году на Тайване не было тайфунов, что привело к нехватке воды, которая истощает существующие водохранилища.

TSMC сейчас является одним из немногих производителей в мире, способных изготавливать SoC по 5-нм техпроцессу. В списке партнёров TSMC значатся, например, Apple и Qualcomm.