Главный сайт с аниме в России заблокировал Роскомнадзор

Сегодня AniDUB опубликовал во «ВКонтакте» пост с двумя новостями. Первая из них гласит о том, что Роскомнадзор всё-таки заблокировал аниме-ресурс, который ещё в апреле обвинили в нарушении авторских прав. Истцом выступила компания ООО «Синема галэкси», связанная с дистрибьютором аниме-контента «Wakanim» и издателем манги и ранобе «Истари комикс». Несмотря на то, что ресурс после поступления жалобы удалил все спорные материалы, Роскомнадзор принял решение о блокировке.

Однако, благодаря тому, что ведомство не спешило с осуществлением планов, AniDUB успел подготовиться к продолжению работы. Сегодня проект также сообщил, что обновил плеер на сайте и добавил в него новую функцию запоминания времени просмотра.