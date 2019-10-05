Главный символ Военно-морских сил США совершил прощальный полёт

Последний F/A-18C Hornet взлетел с аэродрома Naval Air Station Oceana в Вирджинии 2 октября. Первый же свой полёт данный аппарат выполнил в 1988 году. Теперь истребитель официально выведут из состава ВМС и спишут.

Классические Hornet сохранятся только у морской пехоты до 2030 года. Но и там их затем заменят на Lockheed Martin F-35B. Впрочем, легендарные истребители всё ещё используют в Австралии, Канаде, Финляндии, Кувейте, Малайзии, Испании и Швейцарии.

О том, что F/A-18C хотят списывать, стало известно в начале года.