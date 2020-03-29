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Главой Роскомнадзора назначили куратора закона о «суверенном рунете»
И чиновника администрации президента
Главой Роскомнадзора назначили куратора закона о «суверенном рунете» Андрея Липова. Бывший руководитель ведомства Александр Жаров стал гендиректором «Газпром-медиа».
На должность Липова назначил премьер-министр России Михаил Мишустин. Новый глава Роскомнадзора с 2008 года работал на разных должностях в Минкомсвязи. В 2012 году он перешёл в администрацию президента. В 2018 году Липов возглавил управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Андрей Липов координировал закон «о суверенном рунете», который Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Согласно этому закону, Роскомнадзор будет отвечать за централизованное управление трафиком в России в случае возникновения различных угроз. «Русская служба Би-би-си» писала, что именно Липов добился изменения позиции Минкомсвязи по данному законопроекту.