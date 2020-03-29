Главой Роскомнадзора назначили куратора закона о «суверенном рунете»

На должность Липова назначил премьер-министр России Михаил Мишустин. Новый глава Роскомнадзора с 2008 года работал на разных должностях в Минкомсвязи. В 2012 году он перешёл в администрацию президента. В 2018 году Липов возглавил управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Андрей Липов координировал закон «о суверенном рунете», который Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Согласно этому закону, Роскомнадзор будет отвечать за централизованное управление трафиком в России в случае возникновения различных угроз. «Русская служба Би-би-си» писала, что именно Липов добился изменения позиции Минкомсвязи по данному законопроекту.