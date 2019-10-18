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Главу Apple вызвали на беседу в Китай после скандала с приложением для протестующих
Его компания удалила из App Store
Неделю назад Apple удалила из App Store приложение, которое использовали протестующие в Гонконге. Многие раскритиковали компанию за такое решение, обвинив её в потакании интересам властей Китая. Теперь же выяснилось, что глава Apple Тим Кук (Tim Cook) встретился с правительством страны для обсуждения перспектив развития «яблочной» компании.
СМИ сообщают, что глава Государственного управления по рыночному надзору КНР встретился в Пекине с Тимом Куком. Там они обсудили широкий круг вопросов, в том числе «увеличение инвестиций и развитие бизнеса в Китае, защиту прав потребителей, а также выполнение корпоративной социальной ответственности».
Напомним, удалённое Apple приложение протестующие в Гонконге использовали для отслеживания местонахождения полицейских. Протесты в районе идут из-за попыток властей принять законопроект об экстрадиции.
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