Главу Apple вызвали на беседу в Китай после скандала с приложением для протестующих

СМИ сообщают, что глава Государственного управления по рыночному надзору КНР встретился в Пекине с Тимом Куком. Там они обсудили широкий круг вопросов, в том числе «увеличение инвестиций и развитие бизнеса в Китае, защиту прав потребителей, а также выполнение корпоративной социальной ответственности».

Напомним, удалённое Apple приложение протестующие в Гонконге использовали для отслеживания местонахождения полицейских. Протесты в районе идут из-за попыток властей принять законопроект об экстрадиции.