Главу DNS вызвали в Минпромторг и заставили снизить цены на электронику

«Вызван был сегодня в Минпромторг, где пришлось держать ответ за положение на рынке БТиЭ (бытовой техники и электроники — прим. ред.). В ходе конструктивного совещания была достигнута договорённость, что DNS подготовит план мероприятий, направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей», — написал глава DNS.

Представители компании также сообщили, что «в период с 24 по 25 февраля некоторые клиенты столкнулись с некорректным отображением цен, а также проблемами с выдачей предоплаченных заказов. Сейчас мы активно устраняем сбои в работе учётных систем и нормализуем движение товара. Сегодня и завтра будут наблюдаться небольшие замедления в работе сайта».