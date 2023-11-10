Главу Google вызвали в суд из-за иска создателей Fortnite

Epic обвиняет Google Play в незаконной монополии. Просьба Google о предоставлении трибуны в зале суда во вторник свидетельствует о том, что Пичаи, скорее всего, будет выступать сидя, как и в предыдущем случае из-за проблем со спиной.

Показания генерального директора крайне важны, учитывая его влиятельную роль в принятии решений в Google.

В ходе судебного процесса уже выяснились некоторые проблемы: Epic утверждает, что Google намеренно уничтожает улики. Было установлено, что сотрудники компании, в том числе такие высокопоставленные лица, как Пичаи, использовали функцию автоматического удаления чатов в мессенджере.