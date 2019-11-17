Наука и технологии
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Главу компании-производителя смартфонов Android поймали за использованием iPhone
Причём дешёвых Android-телефонов
Амбассадоров брендов Android-смартфонов не раз ловили за публикацией рекламных постов с iPhone. Иногда на этом попадались даже официальные аккаунты производителей. И вот случился очередной казус: глава Realme опубликовал важное объявление для владельцев смартфонов компании с устройства Apple.
CEO Realme Манхав Шетх (Madhav Sheth) написал твит о том, что новые обновления доступны для моделей Realme 3 и Realme 3i. В его публикации, по всем правилам Twitter, было указано, что она отправлена с приложения для iPhone. Твит уже удалили, но интернет всё помнит. Сохранились скриншоты поста:
Gizmochina
Конечно, не исключено, что аккаунт главы Realme ведёт не сам Шетх, а его менеджер. Однако твит всё равно сыграл с брендом злую шутку. Пользователи уже отметили в комментариях, что даже Шетх не доверяет Realme.