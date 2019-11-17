Главу компании-производителя смартфонов Android поймали за использованием iPhone

CEO Realme Манхав Шетх (Madhav Sheth) написал твит о том, что новые обновления доступны для моделей Realme 3 и Realme 3i. В его публикации, по всем правилам Twitter, было указано, что она отправлена с приложения для iPhone. Твит уже удалили, но интернет всё помнит. Сохранились скриншоты поста: