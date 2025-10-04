Главу Microsoft освободили от части обязанностей

Опубликовано 04 октября 2025, 15:451 мин.
Главу Microsoft освободили от части обязанностейПерераспределяет обязанности
Microsoft объявила о перестановках в руководстве: глава отдела продаж Джадсон Альтхофф назначен генеральным директором коммерческого бизнеса компании. В новой роли он будет отвечать за продажи, маркетинг и операционные процессы.
Смена позволит главе компании Сатье Наделле сосредоточиться на ключевых направлениях — расширении дата-центров, разработке продуктов и особенно ИИ.
Альтхофф работает в Microsoft с 2013 года и ранее возглавлял глобальный отдел продаж. К его команде присоединится директор по маркетингу Такеши Нумото.
Новая команда коммерческого бизнеса объединит «лидеров из разных направлений для совместного управления продуктовой стратегией и продажами», что «обеспечит высокую эффективность работы», считают в компании.
По словам Наделлы, это изменение позволит инженерным командам и ему самому сосредоточиться на «наивысших амбициях».