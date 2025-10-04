Главу Microsoft освободили от части обязанностей

Смена позволит главе компании Сатье Наделле сосредоточиться на ключевых направлениях — расширении дата-центров, разработке продуктов и особенно ИИ.

Альтхофф работает в Microsoft с 2013 года и ранее возглавлял глобальный отдел продаж. К его команде присоединится директор по маркетингу Такеши Нумото.

Новая команда коммерческого бизнеса объединит «лидеров из разных направлений для совместного управления продуктовой стратегией и продажами», что «обеспечит высокую эффективность работы», считают в компании.

По словам Наделлы, это изменение позволит инженерным командам и ему самому сосредоточиться на «наивысших амбициях».