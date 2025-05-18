Главу производителя Ozempic сместят

Йоргенсен останется на должности на время переходного периода, пока не найдут нового руководителя.

Хотя препараты для похудения принесли компании мировую известность, акции Novo Nordisk значительно упали в 2024 году. Причиной стали усилившаяся конкуренция и изменения на рынке.

Тем не менее, за восемь лет под руководством Йоргенсена продажи, прибыль и стоимость акций компании почти утроились. Но, как заявили в Novo Nordisk, в нынешних условиях смена руководства — шаг, необходимый для будущего компании и ее акционеров.