Главу расследования в отношении компании Маска Neuralink вывели силой из офиса

Опубликовано 31 января 2025, 13:301 мин.
Главу расследования в отношении компании Маска Neuralink вывели силой из офисаГенеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США Филлис Фонг отстранена от должности
Филлис Фонг, генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США (USDA), была выведена охраной из своего кабинета после того, как отказалась подчиниться приказу администрации Трампа покинуть свой пост. Фонг с опытом в 22 года утверждала, что приказ был незаконным.
Фонг была известна своим опытом: она возглавляла Совет генеральных инспекторов по честности и эффективности. Она также курировала расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Увольнение Фонг произошло на фоне продолжающегося расследования в отношении Neuralink, компании Илона Маска, работающей над имплантатами для мозга в виде чипов, что вызвало у некоторых сторонников теорий заговоров подозрения, что ее увольнение может быть связано с этим.