Главу расследования в отношении компании Маска Neuralink вывели силой из офиса

Фонг была известна своим опытом: она возглавляла Совет генеральных инспекторов по честности и эффективности. Она также курировала расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Увольнение Фонг произошло на фоне продолжающегося расследования в отношении Neuralink, компании Илона Маска, работающей над имплантатами для мозга в виде чипов, что вызвало у некоторых сторонников теорий заговоров подозрения, что ее увольнение может быть связано с этим.