Главу Роскомнадзора поймали за регистрацией в Telegram

В частности, скриншот с уведомлением о том, что Жаров завёл аккаунт в Telegram, опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Информацию со ссылкой на знакомых, у которых глава Роскомнадзора есть в контактах, подтвердил и журналист радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, недавно Жаров заявил, что ведомство занимается разработкой новой системы противодействия запрещённому контенту и блокировки Telegram.

«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвём по-серьёзному», — добавил глава Роскомнадзора.