Главу стоящей за ChatGPT компании назвали новым культовый героем в IT-сфере

Если вы помните, в ноябре 2023 года его резко уволили из OpenAI. Это вызвало бурную реакцию, 90% сотрудников OpenAI пригрозили уйти, если его не восстановят на работе. В итоге Альтман вернулся в кресло генерального директора уже через несколько дней. Однако самым удивительным моментом стало не само увольнение и восстановление в должности, а та непоколебимая поддержка, которую Альтман получил от широкой технологической общественности, даже от тех, кто ранее не был с ним связан.

Становление «культового героя» в сфере технологий зависит от нескольких факторов, и Альтман, по мнению автора статьи, обладает некоторыми ключевыми качествами:

Устойчивость. Его быстрое возвращение после увольнения показало, как люди, а особенно коллеги, относятся к нему.

Видение и целенаправленность: подобно Джобсу (демократизация компьютеров) и Маску (электромобили и освоение космоса), Альтман имеет четкое видение будущего — искусственный интеллект.

Хотя обретенный статус дает ему такие преимущества, как привлечение инвестиций и отсутствие первоначального скептицизма в отношении будущих проектов, он также сталкивается с проблемами: чрезмерное внимание фанатов может помешать «проворству» в реализации идей, а также «ограничить» его возможности.

Примет ли Альтман или будет бороться с тяжестью своего новообретенного «статуса», еще предстоит узнать.