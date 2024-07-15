Главы IT-компаний прокомментировали стрельбу на митинге Трампа

Инцидент произошел во время митинга, на котором стрелок открыл огонь, ранив Трампа. Предполагаемый стрелок, как сообщается, также погиб. Несмотря на инцидент, кампания Трампа заверила, что бывший президент "в порядке".

Другие руководители технологических компаний быстро последовали примеру Кука, выразив свои соболезнования и пожелав скорейшего выздоровления. Марк Цукерберг, генеральный директор Meta*, Илон Маск в посте на сайте X тоже выразил свою поддержку. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также осудили насилие и пожелали Трампу скорейшего выздоровления. Генеральный директор Airbnb Брайан Чески поделился своим ужасом от произошедшего и облегчением от того, что Трамп не получил серьезных травм, а также выразил соболезнования семьям пострадавших.

_*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_mic