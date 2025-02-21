Главы оборонных ведомств США потребовали ясности в миссиях космических агентств

В докладе Института аэрокосмических исследований Митчелла, подготовленном на основе мнений экспертов из военных, промышленных и научных кругов, говорится об этих сохраняющихся проблемах. Руководители оборонных предприятий, в том числе Роберт Винклер из Kratos Defense и Арни Стреланд из Northrop Grumman, подчеркивают, что дублирование обязанностей делает неясным, кто за что отвечает, даже в рамках вооруженных сил. Законодатели, промышленные партнеры и общественность по-прежнему не знают точной роли Космических сил.

Возникает также озабоченность по поводу оборонительной позиции Космических сил. Винклер утверждает, что простая защита космических активов без наступательных стратегий может поставить США в «невыгодное положение».