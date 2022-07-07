Главы служб безопасности Великобритании и США назвали Китай самой большой угрозой

Глава МИ-5 в свою очередь Кен МакКаллум заявил, что за последние три года его служба более чем в два раза усилила свою работу по борьбе с китайской деятельностью и собирается удвоить ее снова. По его словам, в настоящее время МИ-5 проводит в семь раз больше расследований, связанных с деятельностью Коммунистической партии Китая, чем в 2018 году.

Первое в истории совместное публичное выступление двух директоров состоялось в штаб-квартире МИ-5. Рэй предупредил руководителей присутствующих компаний и представителей университетов, что китайское правительство "нацелено на кражу ваших технологий" с использованием целого ряда инструментов. Он также сказал, что Китай использует кибершпионаж для "мошенничества и воровства в огромных масштабах", а его хакерская программа превосходит программы всех других крупных стран вместе взятых.

Глава МИ-5 сказал, что разведданные о киберугрозах были переданы 37 странам, и что в мае была сорвана операция против аэрокосмической отрасли.