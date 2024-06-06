Главы Toyota и Mazda публично извинились за мошенничества с данными тестов

Ожидается, что приостановка производства повлияет на цепочку поставок автомобилей в Японии и региональную экономику. 3 июня руководители Toyota, Honda и Mazda публично извинились за инцидент. Президент Toyota Акио Тойода признал серьезность проблемы, заявив, что фальсификация данных подрывает процесс сертификации. Президент Mazda Масахиро Моро выразил сожаление по поводу того, что вызвал беспокойство клиентов, и пообещал взять на себя ответственность.

Расследование MLIT, вызванное нарушениями в Daihatsu, выявило мошенничество с сертификацией в 38 моделях Toyota, Mazda, Yamaha, Honda и Suzuki.