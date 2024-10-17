Глаза кошек вдохновили на создание системы зрения для автономных роботов

Новая система решает ограничения традиционных роботизированных камер, которые часто испытывают трудности с идентификацией объектов в сложных или условиях низкой освещенности. Фильтруя ненужный свет и фокусируясь на ключевых объектах, система может повысить видимость и снизить вычислительные требования.

Эта технология имеет потенциал революционизировать область автономной робототехники. Дроны, охранные роботы и беспилотные автомобили, оснащенные этой передовой системой зрения, могут более эффективно ориентироваться в сложных средах и выполнять задачи с большей точностью.