Глаза кошек вдохновили на создание системы зрения для автономных роботов

Опубликовано 17 октября 2024, 06:451 мин.
Глаза кошек вдохновили на создание системы зрения для автономных роботовДалеко гляжу
Исследователи разработали новую систему зрения для автономных роботов, которая черпает вдохновение из возможностей зрения кошек. Система включает в себя щелевидную апертуру и отражающий слой, аналогичные тем, которые встречаются в кошачьих глазах, что позволяет улучшить обнаружение и распознавание объектов в различных условиях освещения.
Новая система решает ограничения традиционных роботизированных камер, которые часто испытывают трудности с идентификацией объектов в сложных или условиях низкой освещенности. Фильтруя ненужный свет и фокусируясь на ключевых объектах, система может повысить видимость и снизить вычислительные требования.
Эта технология имеет потенциал революционизировать область автономной робототехники. Дроны, охранные роботы и беспилотные автомобили, оснащенные этой передовой системой зрения, могут более эффективно ориентироваться в сложных средах и выполнять задачи с большей точностью.