Глина снизила метан в коровьих газах на 30%. Это важно

Метан, мощный парниковый газ, в основном выделяется коровами при переваривании рациона с высоким содержанием клетчатки. По оценкам Программы ООН по окружающей среде, на долю метана, выделяемого домашним скотом, приходится около 40% глобальных выбросов метана. Учитывая, что метан примерно в 25 раз эффективнее углекислого газа задерживает тепло, поиск эффективных стратегий сокращения его выбросов крайне важен.

В исследовании изучалась галлуазитовая глина, минерал природного происхождения, в качестве потенциальной кормовой добавки. Исследование показало, что эта модифицированная глина снижает производство метана, сдерживая активность кишечных микробов и паразитов, ответственных за образование метана. Глина, которая безопасно проглатывается крупным рогатым скотом и выводится из организма без негативных последствий, также может улучшить здоровье кишечника за счет снижения кислотности.

Необходимы дальнейшие исследования, но команда оптимистично.