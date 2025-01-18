GlobalFoundries планирует расширить американский завод на 575 млн долларов

Опубликовано 18 января 2025, 20:401 мин.
GlobalFoundries планирует расширить американский завод на 575 млн долларовВ Нью-Йорке
GlobalFoundries намерена расширить свой завод в Мальте, штат Нью-Йорк, построив новый центр передовой упаковки и тестирования стоимостью 575 миллионов долларов. Это позволит «удовлетворить растущий спрос на кремниевые чипы американского производства и поддержать кремниевую фотонику, которая объединяет световые и электрические сигналы для создания более эффективных и мощных чипов», пишут СМИ.
Штат Нью-Йорк выделит 20 миллионов долларов на реализацию проекта в дополнение к уже вложенным 550 миллионам долларов. Министерство торговли США также выделит 75 миллионов долларов в дополнение к 1,5 миллиардам долларов, выделенным в рамках закона CHIPS и Science Act.
Генеральный директор GlobalFoundries Томас Колфилд подчеркнул, что этот объект является «ответом» на требования клиентов по созданию «более разнообразной и безопасной цепочки поставок».