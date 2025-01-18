GlobalFoundries планирует расширить американский завод на 575 млн долларов

Штат Нью-Йорк выделит 20 миллионов долларов на реализацию проекта в дополнение к уже вложенным 550 миллионам долларов. Министерство торговли США также выделит 75 миллионов долларов в дополнение к 1,5 миллиардам долларов, выделенным в рамках закона CHIPS и Science Act.

Генеральный директор GlobalFoundries Томас Колфилд подчеркнул, что этот объект является «ответом» на требования клиентов по созданию «более разнообразной и безопасной цепочки поставок».