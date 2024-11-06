GlobalFoundries понадеялась на рынок смартфонов и ждет выручку до $1,85 млрд

Этот позитивный прогноз отражает значительный рост спроса со стороны производителей смартфонов, несмотря на сложности в полупроводниковом секторе. После заявления акции GlobalFoundries выросли на 10% на премаркете.

Нью-йоркская компания зафиксировала 11%-ный рост выручки по сегменту мобильных устройств до $868 млн в третьем квартале, что компенсировало снижение спроса в автомобильной и IoT отраслях, пишут СМИ.

Согласно данным IDC, мировые поставки смартфонов в третьем квартале выросли на 4% в годовом исчислении, достигнув 316,1 млн единиц, что демонстрирует устойчивость рынка вопреки глобальным экономическим трудностям.