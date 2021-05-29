Глобальное потепление на Земле недооценили

Между температурой и влажностью воздуха есть взаимосвязь. Но многие показатели температуры и влажности в климатических моделях могут отклоняться от этого правила. Это значит, что спутники либо недооценили температуру тропосферы, либо переоценили её влажность.

Учёные обнаружили, что измерения, которые показывают наименьшее потепление, могут быть наименее надёжными. Они увидели, что наборы данных, которые лучше всего следовали правилам взаимосвязи между влажностью и температурой, как правило, демонстрировали наибольшее потепление тропосферы.

Теперь учёным нужно выяснить, в чём именно ошибаются спутники — в измерении температуры или влажности.