Глобальное потепление начало изменять форму тела птиц

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Глобальное потепление начало изменять форму тела птицВсем живым существам приходится адаптироваться к новым условиям
Учёные из Университета штата Луизиана выяснили, что даже нетронутые части тропических лесов Амазонки подвергаются воздействию антропогенного изменения климата. Анализ данных показал, что не только сократилось количество птиц, но и изменились их размер тела и длина крыльев.
Учёные рассказали, что птицы в тропических лесах Амазонки стали меньше, а их крылья удлинились. Так птицы адаптируются к меняющимся условиям окружающей среды.
Исследователи сделали свои выводы, изучив данные более чем о 15 000 отдельных птицах. Сравнение с данными 1980-х годов показало, что почти у всех птиц уменьшилась масса тела, в среднем с 30 граммов до 27,6 грамма. И это довольно значительно.
Учёные объясняют изменения так: климат стал более жарким и сухим, и птицы уменьшили нагрузку на крылья. Если у птицы более высокая нагрузка на крылья, ей нужно быстрее взмахивать ими, чтобы оставаться в воздухе, что требует больше энергии и производит больше тепла.
Источник: Phys.org