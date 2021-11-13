Глобальное потепление начало изменять форму тела птиц

Учёные рассказали, что птицы в тропических лесах Амазонки стали меньше, а их крылья удлинились. Так птицы адаптируются к меняющимся условиям окружающей среды.

Исследователи сделали свои выводы, изучив данные более чем о 15 000 отдельных птицах. Сравнение с данными 1980-х годов показало, что почти у всех птиц уменьшилась масса тела, в среднем с 30 граммов до 27,6 грамма. И это довольно значительно.

Учёные объясняют изменения так: климат стал более жарким и сухим, и птицы уменьшили нагрузку на крылья. Если у птицы более высокая нагрузка на крылья, ей нужно быстрее взмахивать ими, чтобы оставаться в воздухе, что требует больше энергии и производит больше тепла.