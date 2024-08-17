Глобальное потепление назвали угрозой доставке лекарств

Согласно недавнему отчету The New York Times, температура внутри грузовиков, доставляющих лекарства, может достигать 150 градусов по Фаренгейту (65 по Цельсию), что значительно превышает рекомендуемый фармацевтическими стандартами безопасный диапазон хранения от 68 до 77 градусов.

Исследования показали, что более двух третей почтовых отправлений с лекарствами проводят большую часть времени за пределами этого безопасного температурного диапазона, что «вызывает тревогу среди медицинских экспертов». Такие лекарства, как инсулин и даже контрацептивы, могут разрушаться под воздействием чрезмерного тепла.

Врачи советуют пациентам выбирать летом местные аптеки, особенно для чувствительных к жаре лекарств, таких как жидкости или аэрозоли.

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