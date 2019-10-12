Глобальное потепление обвинили в снижении производительности труда

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Его авторы говорят, что изменение климата может сделать работу на открытом воздухе более опасной и стать причиной снижения производительности труда.

Учёные изучили рекомендации по времени отдыха и работы, а также данные по повышению температуры, вызванному выбросами углекислого газа в атмосферу Земли. Таким образом, они выяснили, что каждый триллион тонн углекислоты, выбрасываемой в воздух, может привести к снижению глобального ВВП на 0,5%. Исследователи добавили, что человечество уже, возможно, потеряло 2% ВВП из-за потепления.

Наиболее уязвимыми секторами экономики, по расчётам учёных, оказались сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность и строительство.