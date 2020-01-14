Глобальное потепление обвинили в тысячах дополнительных смертей

Учёные проанализировали, как увеличится число смертей в случае повышения температуры на 1,5 и на 2 градуса по Цельсию. Математическая модель предсказала 1600 и 2100 дополнительных смертей соответственно.

Большинство смертей затронет мужчин в возрасте от 15 до 34 лет. Наиболее опасными зонами станут Калифорния, Техас и Флорида.

Свою модель учёные создавали на основе данных о смертях в период с 1980 по 2017 годы. Их интересовали и транспортные катастрофы, и утопления, и даже суициды. Также исследователи проанализировали аномальные температурные изменения за 38-летний период.

Как предположили учёные, связь может обусловлена тем, что жаркая погода заставляет людей больше времени проводить на улице, способствует обострению психических расстройств и побуждает пить больше алкоголя.