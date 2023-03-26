Глобальное потепление "освобождает" потенциально смертельные бактерии

Бактерии Vibrio vulnificus растут в теплых мелководных прибрежных водах и могут заразить человека через порез или укус насекомого. Новое исследование показывает, что число случаев заражения V. vulnificus вдоль Восточного побережья США выросло с 10 до 80 в год за 30-летний период. Кроме того, каждый год случаи заболевания происходят все дальше на север.

Исследователи прогнозируют, что к 2041-2060 годам инфекция может распространиться и охватить крупные населенные пункты вокруг Нью-Йорка. В сочетании с растущим и все более пожилым населением, которое более восприимчиво к инфекции, ежегодное число случаев заболевания может удвоиться. К 2081-2100 годам инфекции могут появиться во всех восточных штатах США при сценариях средних и высоких будущих выбросов и потепления.

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