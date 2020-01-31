Глобальное потепление «передвинуло» тайгу ближе к Арктике

Один из исследователей сообщил, что потепление климата на планете особенно заметно в полярных областях Земли. Что интересно, учёные связывают изменение климата в первую очередь не с человеком, а с увеличением теплового потока от Солнца. Исследователи наблюдают устойчивый рост температур на Севере Евразии, а также широтное смещение ландшафтов в сторону Северного полюса на 100-150 км за последние 40 лет. То есть глобальное потепление «передвигает» тайгу ближе к Арктике. Туда, где раньше была тундра.

Учёные также отметили, что с потеплением в арктической зоне формируется благоприятный климат не только для деревьев, но и для вредителей.