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Глобальное потепление превратит европейскую часть России в морозный регион
Всё из-за остановки Северо-Атлантического течения
Учёные из нидерландского Гронингенского университета заявили, что до 2100 года Северо-Атлантическое течение может полностью остановиться. Причинами тому станут таяние ледников Гренландии и увеличение уровня осадков в Северной Атлантике. Если это случится, то температура в современной Европе и в европейской части России может сильно снизиться.
По подсчётам исследователей, вероятность полной остановки Северо-Атлантического течения составляет около 15%. И это достаточно серьёзная цифра. Правда, остановка, по мнению учёных, будет временной.
Математические модели предсказывают, что система взаимосвязанных глубинных течений будет существовать и через тысячи лет. Тем не менее, ослабление конкретно Северо-Атлантического течения может произойти из-за последствий глобального изменения климата. Таяние ледников и увеличение уровня осадков насытит приполярные воды большим количеством пресной воды, что уменьшит разницу в уровне солёности и температур между различными участками океана. А именно это и поддерживает течения.