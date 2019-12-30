Глобальное потепление превратит европейскую часть России в морозный регион

По подсчётам исследователей, вероятность полной остановки Северо-Атлантического течения составляет около 15%. И это достаточно серьёзная цифра. Правда, остановка, по мнению учёных, будет временной.

Математические модели предсказывают, что система взаимосвязанных глубинных течений будет существовать и через тысячи лет. Тем не менее, ослабление конкретно Северо-Атлантического течения может произойти из-за последствий глобального изменения климата. Таяние ледников и увеличение уровня осадков насытит приполярные воды большим количеством пресной воды, что уменьшит разницу в уровне солёности и температур между различными участками океана. А именно это и поддерживает течения.