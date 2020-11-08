Глобальное потепление признали опасным для беременных

Авторы работы изучили 70 исследований из 27 стран мира. Они увидели, что более высокие температуры связаны с увеличением преждевременных родов и мертворождений. Связь между температурой и неблагоприятными исходами беременностей была тесной среди женщин из бедных слоёв общества, особенно в тропических странах.

Как пишут исследователи, с повышением температуры на 1 градус по Цельсию риск мертворождения и преждевременных родов растёт на 5%.

Увеличение риска было небольшим, но учёные всё равно опасаются, что это может повлиять на здоровье населения в будущем в связи с изменением климата.