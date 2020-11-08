Наука и технологии
Сегодня 17:25
Глобальное потепление признали опасным для беременных
Высокие температуры могут быть вредны
Учёные проанализировали множество исследований и пришли к выводу, что высокие температуры чаще плохо сказываются на беременности, чем низкие. Исследователи предупредили, что глобальное потепление может всё только усугубить.
Авторы работы изучили 70 исследований из 27 стран мира. Они увидели, что более высокие температуры связаны с увеличением преждевременных родов и мертворождений. Связь между температурой и неблагоприятными исходами беременностей была тесной среди женщин из бедных слоёв общества, особенно в тропических странах.
Как пишут исследователи, с повышением температуры на 1 градус по Цельсию риск мертворождения и преждевременных родов растёт на 5%.
Увеличение риска было небольшим, но учёные всё равно опасаются, что это может повлиять на здоровье населения в будущем в связи с изменением климата.