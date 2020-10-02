Глобальное потепление сделает ночи тёплыми быстрее, чем дни

В частности, учёные проанализировали записи температуры, облачного покрова и влажности за период с 1983 по 2017 год. За это время ночная температура на 54% территории Земли повышалась значительно быстрее дневной.

Учёные предполагают, что причиной тому может быть сдвиг облачного покрова. Дело в том, что облака помогают охлаждать Землю днём и сохранять тепло ночью. Также исследователи заметили, что в облачных регионах климат становится более влажным.

Ассиметричное потепление может принести вред животным, насекомым или растениям.