Наука и технологии
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Глобальное потепление сделает ночи тёплыми быстрее, чем дни
И это не так уж хорошо
Учёные из Эксетерского университета выяснили, что глобальное изменение климата сделает ночи на Земле тёплыми быстрее, чем дни. К такому выводу исследователи пришли, изучив данные погодных наблюдений по всему миру за 34 года.
В частности, учёные проанализировали записи температуры, облачного покрова и влажности за период с 1983 по 2017 год. За это время ночная температура на 54% территории Земли повышалась значительно быстрее дневной.
Учёные предполагают, что причиной тому может быть сдвиг облачного покрова. Дело в том, что облака помогают охлаждать Землю днём и сохранять тепло ночью. Также исследователи заметили, что в облачных регионах климат становится более влажным.
Ассиметричное потепление может принести вред животным, насекомым или растениям.