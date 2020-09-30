Глобальное потепление спровоцировало рост числа убийств в России

Авторы работы использовали информацию из Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности за период с 1989 по 2015 годы. Учёные увидели, что количество насильственных преступлений увеличивалось в тёплое время года. В частности, рост числа жертв происходит в дни со средней температурой выше +25 градусов по Цельсию.

Исследователи пояснили, что из-за высокой температуры человеческий организм вырабатывает гормоны стресса, включая адреналин, норадреналин и тестостерон. Это может вызывать агрессию и гнев. Кроме того, в холодную погоду люди больше сидят дома, а не взаимодействуют друг с другом.