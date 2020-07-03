Глобальное потепление уничтожит 60% видов рыб

Исследователи заявили, что если средняя температура на Земле повысится на пять градусов по Цельсию, то 60% видов рыб исчезнут в течение 80 лет. Предыдущие исследования на эту тему называли менее угрожающие цифры. Учёные ожидали, что рыбы смогут в основном приспособиться к изменению климата. По ранним оценкам, исчезнуть должны были только 5% видов.

В новом исследовании авторы учли воздействие повышенных температур на различные стадии развития рыб, начиная от мальков. Именно на ранних этапах организмы более уязвимы к изменению климата.

Впрочем, всё может закончиться не так плохо. Если люди объединят усилия и примут меры по борьбе с глобальным потеплением, то массовое вымирание может не случиться.