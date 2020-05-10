Глобальное потепление уже сделало некоторые места на Земле слишком жаркими для человека

Речь идёт о Джейкобабаде в Пакистане и Рас-эль-Хайме в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как пишет издание New Scientist, в этих местах температура уже пересекала опасный порог несколько раз. Это стало известно благодаря данным метеорологических станций.

Специалисты наблюдали такой показатель, как температура влажного термометра (wet bulb temperature, TW). При измерении таким способом термометр обёрнут влажной марлей. Критическим значением TW для человека считается 35 градусов по Цельсию. За этим порогом тело уже не может охлаждаться с помощью потоотделения. Впрочем смертельно опасны для человека могут быть и более низкие температуры TW.

Исследование команды учёных из США и Великобритании показало, что частота регистраций TW в пределах от 27 до 35 градусов по Цельсию удвоилась, начиная с 1979 года. Теперь же такая температура впервые была зафиксирована и в вышеуказанных городах.