Глобальное потепление может вызвать слабоумие у людей будущего

В частности учёные пишут о докозагексаеновой кислоте — незаменимой полиненасыщенной омега-3 жирной кислоте. Она играет важную роль в выживании клеток мозга. Особенно об её употреблении должны заботиться будущие матери: для нормального развития ребёнка кислота необходима. Она входит в состав рыбных жиров лосося и атлантической сельди, её можно найти у зоопланктона, морских моллюсков и микроводорослей. Не нужно быть гением, чтобы догадаться: именно эти организмы пострадают от глобального потепления.

Снижение количества естественных источников докозагексаеновой кислоты вкупе с приростом населения планеты приведёт к тому, что 96% популяции будут недополучать её. В лучшем положении окажутся люди, живущие в Гренландии, Норвегии, Чили и Новой Зеландии, а вот остальным придётся несладко.