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Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 18:00
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Глобальные продажи полупроводников рухнули в 2023 году

2024 год дает надежду на восстановление
По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), в 2023 году объем продаж в мире снизился на 8,2% по сравнению с рекордным 2022 годом. Однако есть и положительные новости: во второй половине года продажи значительно выросли, что позволяет надеяться на многообещающий 2024 год.

Мировые продажи микросхем в 2023 году составили 526,8 миллиарда долларов, что ниже 574,1 миллиарда долларов в 2022 году. Во второй половине 2023 года продажи сильно возросли, а в четвертом квартале рост составил 11,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году в отрасли прогнозируется двузначный рост.

Интересно, что «умные» продукты и автомобильные системы были самыми успешными сегментами в 2023 году.

Хотя общие показатели 2023 года не были звездными, резкий подъем во второй половине года демонстрирует устойчивость отрасли. Президент SIA Джон Нойффер настроен оптимистично, прогнозируя двузначный рост рынка в 2024 году. Этот оптимизм подкрепляется важнейшей ролью, которую полупроводники играют в различных технологиях, и растущим спросом на чипы в различных отраслях.