Глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива достигли рекордного уровня

Опубликовано 13 ноября 2024, 18:031 мин.
Глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива достигли рекордного уровняВ 2024 году
Глобальные выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигли нового рекорда в 37,4 млрд тонн в 2024 году, что на 0,8% больше, чем в 2023 году, согласно данным Global Carbon Project. С учетом выбросов от изменений в «землепользовании», таких как вырубка лесов, общий объем выбросов CO2 составит 41,6 млрд тонн. Несмотря на климатические обязательства, эксперты не видят «признаков» пика выбросов углерода, что указывает на «тревожную траекторию» глобального потепления, пишут исследователи.
Рост вызван увеличением выбросов угля (0,2%), нефти (0,9%) и природного газа (2,4%), несмотря на небольшое снижение выбросов в США и ЕС. Особую обеспокоенность вызывает резкий рост выбросов в Индии на 4,6%, а также скачок выбросов в авиации и судоходстве на 7,8%.
Исследование предупреждает, что при нынешнем уровне выбросов мир может превысить порог потепления в 1,5°C в течение шести лет без существенного сокращения.