Глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива достигли рекордного уровня

Рост вызван увеличением выбросов угля (0,2%), нефти (0,9%) и природного газа (2,4%), несмотря на небольшое снижение выбросов в США и ЕС. Особую обеспокоенность вызывает резкий рост выбросов в Индии на 4,6%, а также скачок выбросов в авиации и судоходстве на 7,8%.

Исследование предупреждает, что при нынешнем уровне выбросов мир может превысить порог потепления в 1,5°C в течение шести лет без существенного сокращения.