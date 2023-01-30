Глобальный дефицит чипов закончился? Новый отчёт говорит об изменении ситуации

20:20, 30 января 2023
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Глобальный дефицит чипов закончился? Новый отчёт говорит об изменении ситуацииСпрос упал
Дефицит чипов, начавшийся во время пандемии, затронул весь мир. Несмотря на то, что производители работали почти на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос, и цены, и доступность продукции оставались ограниченными. Теперь же отчёты показывают, что ситуация стала изменяться.
Фото: Pixabay
Сообщается, что многие производители чипов в Южной Корее сейчас загружены лишь на 60-70%. Только Samsung работает на 80%. Дело в том, что влияние глобальной инфляции и снижения спроса на IT-продукты привело к падению как цен на микросхемы, так и спроса.
Утверждается, что компании по производству электроники начали бороться со слишком большим количеством запасов.