Глобальный дефицит чипов закончился? Новый отчёт говорит об изменении ситуации

Сообщается, что многие производители чипов в Южной Корее сейчас загружены лишь на 60-70%. Только Samsung работает на 80%. Дело в том, что влияние глобальной инфляции и снижения спроса на IT-продукты привело к падению как цен на микросхемы, так и спроса.

Утверждается, что компании по производству электроники начали бороться со слишком большим количеством запасов.