Глубокие тайны гор: ученые раскрыли источник CO2 в Апеннинах

На поверхности Земли эрозия приводит к «выветриванию», когда горные породы поглощают или выделяют CO2 в зависимости от своего состава. На глубине тектоническая активность может нагревать и плавить карбонатные породы, выделяя газ CO2, который поднимается на поверхность.

Исследователи проанализировали образцы воды из рек и источников на предмет содержания CO2 и его происхождения (растительный, атмосферный или горный). Они обнаружили, что выветривание на Апеннинах в целом поглощает CO2. Однако в западном регионе, где земная кора тоньше и горячее, преобладает газовыделение CO2. Здесь выбросы в 10−50 раз превышают поглощение CO2 в результате выветривания, что делает эту область чистым источником CO2.

Это исследование подчеркивает решающую роль структуры земной коры и теплового потока в определении выделения CO2. В Апеннинах глубоко залегающие процессы преобладают над поверхностным выветриванием, влияя на общий баланс CO2.

Исследовательская группа предполагает, что это явление может быть широко распространено в молодых, тектонически активных горных поясах по всему миру. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования в таких регионах, как Средиземноморье и Индонезийский архипелаг.