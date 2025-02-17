Глубоко под Тихим океаном обнаружили загадочный радиоактивный всплеск

Ученые из немецкого исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf под руководством физика Доминика Колла пока не знают, чем был вызван этот всплеск. Согласно одной из теорий, изменения в океанических течениях привели к увеличению накопления бериллия-10 в Тихом океане. Другой вариант — космическое событие, например, близкая сверхновая или прохождение Солнечной системы через межзвездное облако, что могло повысить активность космических лучей.

Исследователи обнаружили почти в два раза больше бериллия-10, чем ожидалось, что делает эту аномалию потенциальным новым временным маркером для изучения истории Земли. Период полураспада изотопа, составляющий 1,4 миллиона лет, позволяет ученым датировать океаническую кору.

Чтобы определить, является ли это глобальным явлением, необходимо изучить больше образцов.