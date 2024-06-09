Глубоко в океане нашли способное прожить 15000 лет существо

Опубликовано 09 июня 2024, 22:37
1 мин.
Глубоко в океане нашли способное прожить 15000 лет существоНовые глубоководные виды, обнаруженные в ходе экспедиции в Тихом океане
В ходе недавней 45-дневной экспедиции в зону Кларион Клиппертон между Мексикой и Гавайями были обнаружены новые виды, обитающие на абиссальных равнинах. Британское исследовательское судно «Джеймс Кук», на борту которого находился морской эколог Томас Дальгрен из Гетеборгского университета, исследовало эти глубины от 3500 до 5500 метров, обнаружив морские огурцы и прозрачные чашеобразные губки.
Дальгрен подчеркнул неизученность этого района: по его оценкам, описано лишь 10% местных видов. Используя дистанционно управляемый аппарат, команда делала снимки и собирала образцы. Среди находок — чашеобразная прозрачная губка, потенциально самое долгоживущее существо на Земле, продолжительность жизни которого может достигать 15 000 лет. Еще одним открытием стал медленно передвигающийся морской огурец, специализирующийся на богатых питательными веществами отложениях.
Цель экспедиции — составить карту биоразнообразия этого региона, который является объектом глубоководной добычи редких металлов. Эти исследования крайне важны для понимания экосистемы и оценки потенциальных последствий добычи.