Глубоко в океане нашли способное прожить 15000 лет существо

Дальгрен подчеркнул неизученность этого района: по его оценкам, описано лишь 10% местных видов. Используя дистанционно управляемый аппарат, команда делала снимки и собирала образцы. Среди находок — чашеобразная прозрачная губка, потенциально самое долгоживущее существо на Земле, продолжительность жизни которого может достигать 15 000 лет. Еще одним открытием стал медленно передвигающийся морской огурец, специализирующийся на богатых питательными веществами отложениях.

Цель экспедиции — составить карту биоразнообразия этого региона, который является объектом глубоководной добычи редких металлов. Эти исследования крайне важны для понимания экосистемы и оценки потенциальных последствий добычи.