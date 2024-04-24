Глубоководные существа научились светиться не раньше 500 млн лет назад

Октокораллы, несмотря на свое название, не являются близкими родственниками настоящих кораллов. Эти морские беспозвоночные освещают морские глубины своим биолюминесцентным свечением. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, использовалось эволюционное древо для оценки происхождения этого признака.

У октокораллов биолюминесценция осуществляется с помощью фермента люциферазы, в отличие от светлячков, которые используют другой процесс. Биолюминесценция — распространенное явление, которое эволюционировало независимо друг от друга не менее 94 раз. Ранее самый древний известный пример принадлежал крошечному ракообразному «остракода».

Исследователи нанесли биолюминесцентные виды на эволюционное древо и использовали реконструкцию состояния предков, чтобы определить их приблизительное происхождение. Согласно этому анализу, появление биолюминесценции у октокораллов произошло около 540 миллионов лет назад, незадолго до Кембрийского взрыва.

Хотя нынешние методы основаны на статистике, будущие достижения в области методов изучения древней ДНК могут позволить обнаружить ДНК люциферазы в еще более древних окаменелостях.