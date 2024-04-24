Глубоководные существа научились светиться не раньше 500 млн лет назад

Глубоководные существа научились светиться не раньше 500 млн лет назадНовое исследование
Октокораллы, несмотря на свое название, не являются близкими родственниками настоящих кораллов. Эти морские беспозвоночные освещают морские глубины своим биолюминесцентным свечением. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, использовалось эволюционное древо для оценки происхождения этого признака.
У октокораллов биолюминесценция осуществляется с помощью фермента люциферазы, в отличие от светлячков, которые используют другой процесс. Биолюминесценция — распространенное явление, которое эволюционировало независимо друг от друга не менее 94 раз. Ранее самый древний известный пример принадлежал крошечному ракообразному «остракода».
Исследователи нанесли биолюминесцентные виды на эволюционное древо и использовали реконструкцию состояния предков, чтобы определить их приблизительное происхождение. Согласно этому анализу, появление биолюминесценции у октокораллов произошло около 540 миллионов лет назад, незадолго до Кембрийского взрыва.
Хотя нынешние методы основаны на статистике, будущие достижения в области методов изучения древней ДНК могут позволить обнаружить ДНК люциферазы в еще более древних окаменелостях.