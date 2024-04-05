Глубоководные участки моря содержат в 100 раз больше пластика, чем суша

Это первая попытка количественно оценить крупные пластиковые изделия (сети, бутылки, пакеты), скапливающиеся на дне океана, где они распадаются на микропластик, угрожающий морской флоре и фауне. Дениз Хардести из CSIRO подчеркивает актуальность проблемы — ежегодно в океаны попадают миллионы тонн, а к 2040 году еще и прогнозируется удвоение потребления пластика.

В ходе исследования были построены прогностические модели на основе данных, полученных с помощью инструментов для глубоководной разведки. Данные ROV свидетельствуют о том, что пластик концентрируется вокруг континентов, причем почти половина находится на глубине более 200 метров. Остальной пластик опускается на глубину до 11 000 метров. Интересно, что внутренние и прибрежные моря, несмотря на меньшую площадь, по прогнозам, будут содержать такие же объемы пластика, как и обширное дно открытого океана.

Это исследование подчеркивает необходимость немедленных действий по ограничению использования пластика и разработке стратегий по борьбе с этим скрытым резервуаром, отмечают ученые.