Глубоководные участки моря содержат в 100 раз больше пластика, чем суша

Глубоководные участки моря содержат в 100 раз больше пластика, чем сушаШокирующее количество пластиковых отходов
Это первая попытка количественно оценить крупные пластиковые изделия (сети, бутылки, пакеты), скапливающиеся на дне океана, где они распадаются на микропластик, угрожающий морской флоре и фауне. Дениз Хардести из CSIRO подчеркивает актуальность проблемы — ежегодно в океаны попадают миллионы тонн, а к 2040 году еще и прогнозируется удвоение потребления пластика.
В ходе исследования были построены прогностические модели на основе данных, полученных с помощью инструментов для глубоководной разведки. Данные ROV свидетельствуют о том, что пластик концентрируется вокруг континентов, причем почти половина находится на глубине более 200 метров. Остальной пластик опускается на глубину до 11 000 метров. Интересно, что внутренние и прибрежные моря, несмотря на меньшую площадь, по прогнозам, будут содержать такие же объемы пластика, как и обширное дно открытого океана.
Это исследование подчеркивает необходимость немедленных действий по ограничению использования пластика и разработке стратегий по борьбе с этим скрытым резервуаром, отмечают ученые.