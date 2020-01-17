Глухой пользователь засудит порносайт за отсутствие субтитров в роликах

По мнению Суриса, отсутствие субтитров у видеороликов на Pornhub нарушает федеральный закон США, согласно которому люди с ограниченными возможностями должны иметь те же права, что и другие граждане.

Сурис уточнил, что пользуется премиум-аккаунтом на Pornhub. Однако даже расширенный доступ не даёт ему возможности включать субтитры в роликах. Из-за этого мужчина не может понять диалоги во многих видео.

Житель США требует добавления субтитров, а также выплаты компенсации за ущерб. Как отметил представитель Pornhub, на сайте уже есть специальный раздел с роликами с субтитрами. Сейчас в нём насчитывается около четырёх сотен видео.