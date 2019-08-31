Gmail предупредит об отпуске коллеги до отправки письма

Опция станет доступна для пользователей корпоративного пакета G Suite. Чтобы она заработала, сотрудник, собирающийся в отпуск, должен отметить в «Календаре» своё отсутствие. Тогда его коллеги при наборе письма увидят маленький жёлтый баннер с предупреждением о том, что получатель сейчас находится не в офисе. На этом же баннере будет указана дата возвращения коллеги.

Сообщается, что такое же уведомление появится в программе для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций Hangouts.

Функцией пользователи корпоративного пакет смогут начать пользоваться с 16 сентября 2019 года.