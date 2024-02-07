ГМО-дрожжи на поводке: создан новый метод биоконсервации

Традиционные меры защиты, такие как «гены-самоубийцы» или использование специальных питательных веществ, могут иметь свои ограничения. Сконструированный ГМО может найти недостающее питательное вещество в окружающей среде или со временем мутировать «ген самоубийства».

Так, силами ученых появился дестабилизирующий домен дегрон, контролируемый эстрадиолом (ERdd). Эта причудливая метка, добавленная к генам дрожжей, действует как выключатель, управляемый гормоном эстрадиолом. Без эстрадиола важные белки разрушаются, и дрожжи погибают.

Преимущества? В отличие от предыдущих методов, этот не наносит ущерба общей функции, модифицированные дрожжи ведут себя нормально при наличии эстрадиола, даже после 100 поколений метка ERdd остается активной.

Этот метод, проверенный на дрожжах, потенциально применим к различным ГМО, используемым в промышленности.