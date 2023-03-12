Год работы за день: в Китае создали нейросеть для проектирования военных кораблей

По словам команды учёных, программе потребовалось около дня, чтобы выполнить работу, на которую люди тратят почти год. Учитывая масштабы и сложность современных военных кораблей, ошибки являются неизбежной частью процесса проектирования, и на их обнаружение и исправление может уйти много часов.

Но когда исследователи испытали программу, выполнив более 400 сложных задач, она «достигла 100-процентной точности». Разработчики отметили, что есть возможности для улучшения, но программа уже «готова к инженерным применениям» в судостроительной промышленности Китая.