Год только начался, а Microsoft уже зарегистрировала в России 23 товарных знака

Регистрация затронула в том числе: Halo, Minecraft, Call of Duty, The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, World of Warcraft и консоль Xbox.

Также защищены знаки для сервисов Microsoft: облачное хранилище OneDrive, почтовый сервис Outlook, защитное ПО Microsoft Defender, планшеты Surface и др.

Заявки были поданы ещё в октябре 2025 года из США, а подтверждены Роспатентом 5−6 января. Срок действия исключительных прав на эти товарные знаки установлен до октября 2035 года.