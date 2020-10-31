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Годовую подписку Яндекс.Плюс временно раздают за 591 рубль

В «М.Видео»
Подписка Яндекс.Плюс, которая включает в себя музыку, фильмы на КиноПоиске, кешбэк и скидки на разные сервисы, стоит 199 рублей в месяц. Однако появилась возможность получить годовую подписку всего за 591 рубль.

Акцию запустил магазин «М.Видео». 12-месячная подписка Яндекс.Плюс в обычное время предлагается там за 1690 рублей. Теперь, если зайти на сайт, можно увидеть изначальную цену 845 рублей, но и она будет снижена после добавления промокода.

Для получения скидки и покупки подписки за 591 рубль нужно добавить подписку в корзину и уже потом на этапе оформления заказа ввести промокод «MEETNOVEMBER».

Подробная инструкция:

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В корзине товаров нажимаете «Продолжить оформление». Это не финальная цена, промокод дадут ввести на следующей странице

После оформления заказа вам на e-mail и мобильный номер в SMS придёт код активации. ЭТО НЕ КОД ДЛЯ ЯНДЕКСА, а код для получения кода Яндекс.Плюс на сайте М.Видео. Переходите на www.mvideo.ru/code...

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...вводите первые две цифры/буквы кода, который вы получили

Вот теперь у вас есть код для активации подписки Яндекса. Чтобы продлить её, переходите на сайт plus.yandex.ru/gift

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Вводите полученный на М.Видео код на сайте plus.yandex.ru/gift...

Проверить срок действия подписки можно на сайте passport.yandex.ru/profile/subscriptions

Как выглядит оплаченная промокодом подписка Яндекс.Плюс

Мы проверили работоспособность кода и цену предложения на сайте М.Видео на 31 октября 2020 года в 17:10. Как правило, срок действия таких предложений ограничен, поэтому советуем поторопиться, если оно вас заинтересовало. Удачных покупок!