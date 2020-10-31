Годовую подписку Яндекс.Плюс временно раздают за 591 рубль

Акцию запустил магазин «М.Видео». 12-месячная подписка Яндекс.Плюс в обычное время предлагается там за 1690 рублей. Теперь, если зайти на сайт, можно увидеть изначальную цену 845 рублей, но и она будет снижена после добавления промокода.

Для получения скидки и покупки подписки за 591 рубль нужно добавить подписку в корзину и уже потом на этапе оформления заказа ввести промокод «MEETNOVEMBER».

Подробная инструкция: